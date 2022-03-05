Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан

Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан.

Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного пространства РФ.

Также в качестве доступных направлений ведомство назвало Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Армению и Сербию.

Росавиация на настоящий момент находится на стадии разработки оптимального варианта для возвращения граждан на родину.

Напомним, что с началом военных действий России в Украине ряд европейских стран закрыли свое воздушнее пространство для российских авиакомпаний.