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Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан 

Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан  Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан.
Инфраструктура
5 марта 2022 г. 15:09
Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан 

Росавиация предлагает возвращаться в Россию через Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного пространства РФ.

Также в качестве доступных направлений ведомство назвало Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Армению и Сербию.

Росавиация на настоящий момент находится на стадии разработки оптимального варианта для возвращения граждан на родину.

Напомним, что с началом военных действий России в Украине ряд европейских стран закрыли свое воздушнее пространство для российских авиакомпаний.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarının ölkələrinə Azərbaycan üzərindən qayıtması təklif olunur

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