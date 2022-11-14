Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по России

Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний.

Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по России, их получат 19 российских авиакомпаний.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о результатах дополнительного отбора получателей субсидии - авиакомпаний, которым будут частично возмещены операционные расходы на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям", - говорится в сообщении.

Господдержка направлена на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь. Также она призвана обеспечить продолжение деятельности перевозчиков и сохранение авиаперсонала.

Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда авиакомпаниям России будет предоставлено 100 млрд рублей, указывает Росавиация. Ранее, за апрель-сентябрь, в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по этой программе субсидирования выплачен 91 млрд рублей, и в целях полной реализации программы позднее в ноябре будут осуществлены выплаты оставшейся суммы выделенной субсидии.

Такая мера господдержки, отмечает Росавиация, позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты.