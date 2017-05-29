Rolls-Royce представил самый дорогой автомобиль в мире

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Британская компания Rolls-Royce представила самый дорогой автомобиль в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Autonews, купе Sweptail создан в единственном экземпляре и был представлен на Конкурсе элегантности Villa в Италии.

Как сообщает пресс-служба бренда, Sweptail был собран полностью вручную и получил дизайн в стиле автомобилей Rolls-Royce 1930-х.

Новинку оценили в 13 млн долларов - таким образом, Rolls-Royce Sweptail стал самым дорогим автомобилем в мире.