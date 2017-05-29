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    Rolls-Royce представил самый дорогой автомобиль в мире

    Купе Sweptail оценен в 13 млн долларов

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Британская компания Rolls-Royce представила самый дорогой автомобиль в мире.

    Как сообщает Report со ссылкой на Autonews, купе Sweptail создан в единственном экземпляре и был представлен на Конкурсе элегантности Villa в Италии.

    Как сообщает пресс-служба бренда, Sweptail был собран полностью вручную и получил дизайн в стиле автомобилей Rolls-Royce 1930-х.

    Новинку оценили в 13 млн долларов - таким образом, Rolls-Royce Sweptail стал самым дорогим автомобилем в мире.

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