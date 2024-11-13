Роб Миллер: Мир к 2050г столкнется с негативным влиянием сектора авиации на климат

11:55

В настоящее время только 10% населения мира пользуется воздушным транспортом, но ожидается, что этот показатель будет расти по мере увеличения доходов граждан.

Как сообщает Report, об этом сказал директор отдела по воздействию авиации Кембриджского университета Роб Миллер на мероприятии на "полях" COP29, посвященном авиационному сектору.

"Одна из главных проблем, с которыми столкнется мир к 2050 году, будет связана с негативным влиянием авиационного сектора на климат. Влияние авиации на климат не ограничивается выбросами углекислого газа. При текущих уровнях трафика потепление, вызванное инверсионным следом, достигнет эквивалента 33 млрд тонн углекислого газа, что составляет примерно 16% углеродного бюджета, установленного МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) для ограничения повышения температуры на 1,5°C", - сказал он.