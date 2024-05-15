Риад Ахундзаде: 91% работ на Забухчайском водохранилище завершен

На Забухчайском водохранилище 91% работ завершен. Данное водохранилище планируется использовать для обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных полей на правом и левом берегах реки Хакари, протекающей в освобожденном от оккупации Лачынском районе

На Забухчайском водохранилище 91% работ завершен. Данное водохранилище планируется использовать для обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных полей на правом и левом берегах реки Хакари, протекающей в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

Об этом сообщил Report начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Риад Ахундзаде.

Он подчеркнул, что объем водохранилища составляет 27 млн кубометров: "Пропускная способность магистрального канала из водохранилища составит 6,2 м³/с. Данное водохранилище обеспечит оросительной водой 12,1 тыс. га земель в Губадлинском и Зангиланском районах".