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Риад Ахундзаде: 91% работ на Забухчайском водохранилище завершен

Риад Ахундзаде: 91% работ на Забухчайском водохранилище завершен На Забухчайском водохранилище 91% работ завершен. Данное водохранилище планируется использовать для обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных полей на правом и левом берегах реки Хакари, протекающей в освобожденном от оккупации Лачынском районе
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 16:48
Риад Ахундзаде: 91% работ на Забухчайском водохранилище завершен

На Забухчайском водохранилище 91% работ завершен. Данное водохранилище планируется использовать для обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных полей на правом и левом берегах реки Хакари, протекающей в освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана.

Об этом сообщил Report начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Риад Ахундзаде.

Он подчеркнул, что объем водохранилища составляет 27 млн кубометров: "Пропускная способность магистрального канала из водохранилища составит 6,2 м³/с. Данное водохранилище обеспечит оросительной водой 12,1 тыс. га земель в Губадлинском и Зангиланском районах".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Zabukhchay reservoir project hits 91% completion
Версия на азербайджанском языке Riad Axundzadə: “Zabuxçay su anbarında işlərin 91 %-i icra edilib”

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