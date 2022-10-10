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РФ ввела контрсанкции против автотранспортных компаний из ЕС, Украины и Британии

РФ ввела контрсанкции против автотранспортных компаний из ЕС, Украины и Британии Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября.
Инфраструктура
10 октября 2022 г. 11:50
РФ ввела контрсанкции против автотранспортных компаний из ЕС, Украины и Британии

Правительство России установило запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории страны для транспортных компаний из ЕС, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии с 10 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из текста соответствующего постановления кабинета министров, запрет на осуществление международных автогрузоперевозок по РФ установлен в отношении перевозчиков, зарегистрированных в странах, которые ранее вводили соответствующие ограничения против российских транспортных компаний.

В частности, запрет распространяется на осуществление двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Постановление вступает в силу 10 октября и действует до 31 декабря 2022 г.

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября подписал указ, предоставив правительству полномочия по установлению запрета на грузоперевозки по РФ автотранспортом из "недружественных" стран.

С 8 апреля вступил в силу запрет для любых предприятий автомобильного транспорта, созданных в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что несмотря на введение ограничений, доставка грузов автотранспортом из "недружественных" стран конечным получателям по российской территории по-прежнему будет осуществляться.

"Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства", - уточнили в ведомстве.

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Версия на английском языке Russia imposes counter-sanctions against road transport companies from UK, EU, Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukrayna, Britaniya, Norveç və Aİ ölkələrinin şirkətlərinə sanksiyalar tətbiq edib

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