РФ на границе с Азербайджаном создаст интеллектуальный пункт пропуска

Первый в России интеллектуальный пункт пропуска на госгранице создается на Кавказе.

Первый в России интеллектуальный пункт пропуска создается на границе с Азербайджаном, в настоящее время идет тестирование системы.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство транспорта РФ в социальных сетях.

Речь идет о пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр в Республике Дагестан на границе с Азербайджаном. Через пункт пропуска проходит международный транспортный коридор "Север – Юг", и каждый день здесь проезжает в среднем 230 грузовиков.

Пункт пропуска будет модернизирован в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система": его пропускная способность возрастет почти в 12 раз и составит 2360 транспортных средств в сутки, а количество полос движения увеличится с 6 до 20.

"Мы работаем и над сокращением времени прохождения границы для грузовых авто до 10 минут. Для этого в Тагиркент-Казмаляре сейчас тестируют функции интеллектуального пункта пропуска", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Так, в режиме онлайн отслеживается ситуация "на земле", заранее собираются данные об автомобилях и грузах, после чего информация передается таможне, пограничникам и другим госорганам, чтобы они могли оценить степень риска у груза и назначить дополнительные контрольные процедуры и расширенный досмотр при необходимости.