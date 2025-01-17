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РФ и Иран договорились активно развивать транспортный коридор Север - Юг

РФ и Иран договорились активно развивать транспортный коридор Север - Юг Россия и Иран будут активно сотрудничать по развитию международных транспортных коридоров и, в частности, коридора Север - Юг.
Инфраструктура
17 января 2025 г. 19:49
РФ и Иран договорились активно развивать транспортный коридор Север - Юг

Россия и Иран будут активно сотрудничать по развитию международных транспортных коридоров и, в частности, коридора Север - Юг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая статья содержится в подписанном Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

"Договаривающиеся стороны активно сотрудничают в развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в частности международного транспортного коридора Север - Юг", - говорится в документе.

Отмечается, что такое взаимодействие включает продвижение товаров, происходящих из этих стран, на рынки третьих государств, а также создание условий для развития бесшовных перевозок по транспортным коридорам как в двустороннем сообщении, так и транзитом по своей территории.

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Версия на английском языке Russia and Iran agree to actively develop North-South transport corridor

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