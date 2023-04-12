Резко выросло число импортируемых в Азербайджан TIR и прицепов

В первом квартале текущего года в Азербайджан было импортировано 1 229 тягачей, 1 208 прицепов и полуприцепов.

В первом квартале текущего года в Азербайджан было импортировано 1 229 тягачей, 1 208 прицепов и полуприцепов.

Как сообщает Report, об этом говорится в предоставленной Министерством цифрового развития и транспорта статистике.

Согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество тягачей выросло в 2,9 раза, прицепов и полуприцепов – 3,25 раза. Так, в первом квартале 2022 года было импортировано 420 тягачей, 371 прицеп и полуприцеп.

Сообщается, что развитие международных автоперевозок, принимаемые меры по увеличению рыночной доли национальных перевозчиков привели к привлечению новых инвестиций в эту сферу. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества ввозимых в страну тягачей (TIR) ​​и прицепов.