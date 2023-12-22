Резидент-координатор ООН: Азербайджан играет роль регионального лидера

Азербайджан играет роль регионального лидера.

Азербайджан играет роль регионального лидера.

Как сообщает Report, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на церемонии подписания Соглашения между правительством Азербайджана и ООН о проведении в Баку 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) в 2026 году.

"Впервые Всемирный градостроительный форум пройдет в этом регионе. Это большое достижение. Азербайджан вносит свой вклад в создание более зеленых, инклюзивных городов и сел в Карабахе. Мы надеемся, что достижения Азербайджана будут продемонстрированы как на Всемирном градостроительном форуме, так и на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29", - отметила она.