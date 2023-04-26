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Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с проведением "Формулы-1"

Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с проведением "Формулы-1" В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" с 28 по 30 апреля режим работы Бакинского метрополитена будет продлен на 2 часа.
Инфраструктура
26 апреля 2023 г. 12:09
Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с проведением Формулы-1

В связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1" с 28 по 30 апреля время работы Бакинского метрополитена будет продлено на два часа.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

"В период с 28 по 30 апреля станции метрополитена будут открыты для пассажиров до 02:00, с учетом времени завершения массовых культурных программ, предусмотренных на время проведения гонок. В воскресенье 30 апреля движение поездов на участке "Ази Асланов - 28 Мая" будет организовано с интервалом в 2,5 минуты", - сообщил Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" yarışları ilə əlaqədar Bakı metrosu 2 saat çox işləyəcək

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