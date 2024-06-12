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Режим работы Бакинского метро в нерабочее время будет изменен

Режим работы Бакинского метро в нерабочее время будет изменен В течение 5 нерабочих дней (15 июня - День национального спасения, 16-17 июня - Гурбан-байрам) режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 14:37
Режим работы Бакинского метро в нерабочее время будет изменен

В течение 5 нерабочих дней (15 июня - День национального спасения, 16-17 июня - Гурбан-байрам) режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.

Как сообщили Report в ЗАО ”Бакинский метрополитен“, интервал движения поездов на участке красной линии ”Ази Асланов-28 мая“ с 07:00 до 21:00 15, 16, 17 и 19 июня составит 2,5 минуты, а 18 июня на том же участке - 3 минуты. От станции ”28 мая“, где пересекаются зеленая и красная линии, интервал движения поездов в направлениях "Ичеришехер" и "Дарнагюль" будет в 2 раза больше.

В случае необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.

В нерабочие дни 15, 16, 17 и 19 июня расписание поездов до станции “Бакмил” также будет изменено и скорректировано в соответствии с субботним расписанием.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-iş günlərində Bakı metrosunun iş rejimi dəyişdiriləcək

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