О нас

Станция "Гянджлик" завтра будет работать в усиленном режиме

Станция "Гянджлик" завтра будет работать в усиленном режиме ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с завтрашним матчем футбольного клуба "Карабах" против загребского "Динамо".
Инфраструктура
27 августа 2024 г. 16:19
Станция Гянджлик завтра будет работать в усиленном режиме

ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с завтрашним матчем футбольного клуба "Карабах" против загребского "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, в связи с матчем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова близлежащая станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Механизмы контроля на станции также будут усилены, будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.

На станциях "Нариманов" и "28 Мая" также предусмотрены дополнительные меры.

После окончания матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции "Гянджлик".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı metropolitenində iş rejimi gücləndiriləcək

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi