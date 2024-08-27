Станция "Гянджлик" завтра будет работать в усиленном режиме

ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с завтрашним матчем футбольного клуба "Карабах" против загребского "Динамо".

ЗАО "Бакинский метрополитен" внесет изменения в график работы в связи с завтрашним матчем футбольного клуба "Карабах" против загребского "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО, в связи с матчем на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова близлежащая станция "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Механизмы контроля на станции также будут усилены, будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию будут выпущены запасные поезда.

На станциях "Нариманов" и "28 Мая" также предусмотрены дополнительные меры.

После окончания матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции "Гянджлик".