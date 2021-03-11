Репортаж с первого в мире танкера-музея в Баку

Решение о превращении танкера "Сураханы", который до недавнего времени использовался в качестве нефтеочистительной станции пароходства, в музей было принято в 2017 году

1 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии первого в мире музея-танкера "Сураханы", объединяющего в себе прошлое, настоящее и будущее мореходства с древней историей.

Неслучайно то, что для создания музея был выбран танкер "Сураханы". Это судно было одним из крупных и современных танкеров своего времени. Бороздя воды Каспийского моря, судно "Сураханы" сыграло большую роль в истории нефтеперевозок Азербайджана по морю, начавшейся с первого в мире танкера — "Зороастра". Танкер "Сураханы" длиной 123,5 метра и дедвейтом 4 696 тонн относится к типу судов "Инженер А. Пустошкин", спущенных впервые на воду в Каспийском море в 1957 году. Решение о превращении танкера "Сураханы", который до недавнего времени использовался в качестве нефтеочистительной станции пароходства, в музей было принято в 2017 году.

Для превращения танкера в музей на судне был проведен капитальный ремонт и осуществлены работы по реконструкции. С этой целью были мобилизованы кадровые и технические ресурсы Судоремонтного завода ASCO "Биби-Эйбат" и ООО "Хазар". Более 2 000 судоремонтников были привлечены к ремонту и реконструкции корпуса и других частей корабля.

При создании музея был использован опыт таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Турция, обладающих древними традициями судоходства. Для того, чтобы судно-музей отвечало международным стандартам было налажено сотрудничество с более чем 100 влиятельными зарубежными и местными компаниями. Концепцию и дизайн проекта представила британская компания Freeman XP. Реализовавшая множество успешных проектов компания обладает 90-летним опытом в этой области. Разработкой проекта занималась голландская компания Hypsos, которая отличается своим профессионализмом в оформлении всемирно известных музеев, научных центров и павильонов различной тематики.

С использованием самого современного технологического оборудования в залах применены различные инновационные решения. В музее посетители смогут поближе познакомиться с историей Каспийского моря, добычей нефти на Апшероне, развитием судоходства, кораблями, считающимися одними из первых в мире, морскими гигантами, средствами навигации, являющимися неотъемлемыми атрибутами судоходства, морскими узлами с историей около 5 000 лет, а также оборудованием, используемым при эксплуатации судов.

Путешествие по единственному в мире танкеру-музею начинается с приемного зала. Здесь посетителей встречают капитан и его главный помощник, которые рассказывают о членах экипажа корабля и их обязанностях. В этом зале также представлены экспонаты, позволяющие познакомиться с техникой безопасности и спасательным оборудованием на кораблях.

Зал "Швартовые и якорные операции" расположен на ярусе ниже главной палубы. В этом зале представлена информация о роли якорного устройства и цепи на корабле и принципах швартовки. На специальном игровом манипуляторе, расположенном в этом зале, можно также самостоятельно причалить корабль. Здесь посетители могут узнать и о морских узлах, попробовать завязать узел на канатах.

В зале "Дух Каспия", который состоит из двух частей, отражена история развития Каспийского моря и всего Каспия, начавшаяся миллион лет назад и продолжающаяся в наши дни. В то же время, в зале представлено множество интересных экспонатов, относящихся к жемчужине мировой истории Гобустану и подтверждающих наличие древних традиций мореходства в нашей стране.

А первый в Азербайджане уникальный экран с обзором 360 градусов предоставляет посетителям возможность стать непосредственными "участниками" происходящего на демонстрируемом видео. Таким образом, гости смогут ознакомиться с древней и современной историей Страны огней в необычном формате. А при выходе из видеозала посетители смогут прикоснуться к уникальным экспонатам, относящимся к судоходству XVIII-XX веков.

Заместитель начальника департамента по связям с общественностью ASCO Турал Ибрагимов рассказал Report о залах музея. По его словам, в настоящее время в музее-танкере действуют 11 выставочных залов.

Он отметил, что в зале "Суда и судоходство" выставлена модель танкера "Сураханы" длиной 5 метров, отражающая корабль вплоть до мельчайших деталей. Здесь же представлена информация и о кораблях такого типа. В зале можно посмотреть видео, рассказывающее о создании корабля-музея, а также демонстрирующее необычные кадры, которые отражают все моменты масштабных ремонтно-восстановительных работ. Помимо этого, в зале выставлены модели самых больших кораблей в мире: "В экспозиции из двух частей вы увидите легендарные корабли современности. В верхней части модели легендарных плавающих средств, принадлежащих Азербайджану. А на нижнем этаже выставлены макеты самых легендарных моделей, плавающих в мировых водах. С помощью специальных сенсорных экранов можно выбрать любой корабль и получить подробную информацию о нем".

Посетив зал "Навигация и коммуникация", гости смогут ознакомиться с сохранившимися до наших дней различными экспонатами, которые использовались в судоходстве в древние времена и средние века, а также с тремя моделями маяков, известных во всем мире. Посредством специального интерактива посетители получат возможность послать информацию, использовав азбуку Морзе. На навигационном столе, созданном для корабля-музея "Сураханы", посетители смогут ознакомиться с маршрутами, внешними коммуникациями и навигацией плавающих на Каспии судов. Помимо этого, в зале создан специальный интерактив "Флаг", помогающий широкой аудитории легко изучить сигнальные флаги и их функции.

Корабль-музей "Сураханы" также можно назвать мостом между прошлым и будущим. Здесь выставлены как современные технологии, так и старинные экспонаты. Говоря о древних экспонатах, у нас выставлен "Квадрант Дэвиса" (Davis quadrant) XVIII века, а также навигационный инструмент из красного дерева и слоновой кости, сундук моряка 1800 года и другие интересные экспонаты", - добавил чиновник ASCO.

Он также отметил, что навигационный стол, расположенный в указанном зале, имеет особое значение: "На навигационном столе можно увидеть звездное небо. Отмечу, что это экспозиция, посвященная Дню образования Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года. То есть таким было расположение звезд на небе 28 мая 1918 года. Это символично. Корабль-музей "Сураханы" объединяет в себе великую историю Азербайджана".

Кроме того, в музее-танкере есть такие залы, как "Грузоперевозки", "Солидарность в ценностях, приверженность развитию", стенд "Карабах-это Азербайджан!" и "Галерея моряков".

Зал "Грузоперевозки" позволяет узнать о назначении грузовых кораблей, особенностях контейнерных перевозок. При помощи расположенной здесь модели, можно осуществить погрузочно-разгрузочную операцию и ознакомиться с одним из крупнейших в мире судном контейнеровозом OOCL Hong Kong. Также в зале есть макеты современного порта Алят и Бакинского судостроительного завода. Выставленный здесь стенд Oil Wall — "Нефть" показывает историю каспийской нефти. А поиграв в интерактивную игру, посетители узнают о различных способах выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В зале "Солидарность в ценностях, приверженность развитию" гости музея совершат путешествие в 160-летнюю славную и богатую история Азербайджанского каспийского морского пароходства.

В этом зале музея показана летопись героизма азербайджанских моряков в годы Великой Отечественной войны и событий 20 января 1990 года. А в интерактивной книге, представленной здесь отражены бесценные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии ASCO. Помимо этого, посетители смогут ознакомиться с доской, отражающей нерушимые связи пароходства, являющегося национальным достоянием, и государства, стендом "Карабах-это Азербайджан!", а также инфо-монитором, отражающим широкомасштабные проекты, осуществленные президентом Ильхамом Алиевым в области мореходства.

В машинном отделении демонстрируются "сердце" корабля – главный двигатель, а также вспомогательный двигатель, насосы, одним словом, устройства, приводящие корабль в движение. Эти экспонаты представлены таким образом, как они выглядели многие годы назад. Здесь, надев очки ВР (виртуальной реальности), посетители могут отправиться в середину прошлого века и познакомиться с повседневной трудовой жизнью членов экипажа, работающих в машинном отделении.

А в "Галерее моряков", гостей ожидает знакомство с легендарными моряками, реконструированными каютами членов экипажа и камбузом корабля "Сураханы", которые выглядят точно так, какими были в 60-е годы. Здесь также можно увидеть бытовую технику и предметы, которые использовались на танкере "Сураханы".

Капитанский мостик, радиорубка, которые являются важными постами для управления кораблем "Сураханы", также были реконструированы в первоначальное состояние. В этой части музея предоставлена возможность увидеть устройства для управления танкером и все оборудование, относящееся к середине XX века.

Одна из интересных экспозиций танкера-музея — уголок, где выставлены малакофауна, кораллы и другие образцы флоры и фауны. Коллекция, собранная из океанов и морей, вызовет большой интерес у посетителей.

В музее также есть ресторан, где можно отведать блюда как национальной кухни, так и приготовленной из морепродуктов.

Открытие первого в мире танкера-музея в Баку предоставит местным жителям и растущему изо дня в день числу туристов возможность ознакомиться с историей Каспийского моря и судоходства в Азербайджане, героическим трудом наших отважных моряков. Танкер-музей "Сураханы" будет играть роль моста, соединяющего прошлое и будущее пароходства в стране, обладающего древними традициями мореходства. В то же время этот музей превратится в один из новых символов нашей столицы Баку, где сочетаются историчность и современность.

Музей откроется для посетителей в ближайшие дни, и общественность будет проинформирована об этом заранее.

Вход для семей шехидов и участников Отечественной войны будет бесплатным.