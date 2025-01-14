Рена Гумбатова: Азербайджан придает большое значение экспорту зеленой энергии в ЕС

Азербайджан придает большое значение увеличению доли производства электроэнергии из возобновляемых источников и экспорту зеленой энергии в Европейский союз (ЕС).

Азербайджан придает большое значение увеличению доли производства электроэнергии из возобновляемых источников и экспорту зеленой энергии в Европейский союз (ЕС).

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова на 15-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), проходившей 11-13 января в Абу-Даби.

Выступая в день открытия ассамблеи, Р. Гумбатова предоставила информацию о реализации цели "Чистая окружающая среда и страна "зеленого роста" – одного из национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, а также о принятой в связи с этим "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы", которая уделяет внимание эффективному использованию природных ресурсов, либерализации энергетического сектора, энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, "чистому транспорту" и другим "зеленым технологиям".

Кроме того, была предоставлена информация о присоединении Азербайджана к "Консенсусу ОАЭ" в рамках COP28 и цели утроить установленную мощность возобновляемой энергии к 2030 году. Было добавлено, что Азербайджан нацелен на достижение 30% доли возобновляемой энергии в установленной мощности к 2030 году и планирует достичь этой цели уже к 2027 году, сохраняя текущие темпы развития энергетического перехода. Отмечается, что в 2024 году доля зеленой электроэнергии в общем производстве электроэнергии достигнет 13,5%.