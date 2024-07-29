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Ремонтные работы на улице Хагани в Баку близятся к завершению

Ремонтные работы на улице Хагани в Баку близятся к завершению Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает ремонтные работы на улице Хагани (от улицы Александра Пушкина до улицы Ковкаб Сафаралиевой) в Сабаильском районе Баку.
Инфраструктура
29 июля 2024 г. 17:22
Ремонтные работы на улице Хагани в Баку близятся к завершению

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает ремонтные работы на улице Хагани (от улицы Александра Пушкина до улицы Ковкаб Сафаралиевой) в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, на указанном участке уже проведены фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В завершение будут проведены работы по нанесению горизонтальных линий разметки для обеспечения нормального движения автотранспорта и другие работы.

"Еще раз просим водителей с пониманием относиться к проводимым работам, соблюдать осторожность при движении на указанном участке во время ремонта, соблюдать требования временных дорожных знаков, а также правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Xəqani küçəsində aparılan təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir

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