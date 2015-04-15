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    ​Ремонтные работы на проспекте Гейдара Алиева завершатся в ближайшие дни

    Азерйолсервис: Если не подведет погода, работы планируется завершить в ближайшие дни

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные ремонтные работы на отрезке дороги, пролегающей через проспект Гейдара Алиева (напротив Центра Гейдара Алиева) до дорожного узла Беюкшор.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, с утра дорогу покрывают асфальтобетонным покрытием. В рамках ремонтных работ параллельно ведутся и другие работы.

    "Если не подведет погода, работы планируется завершить в ближайшие дни", - заявили в "Азерйолсервис". 

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