​Ремонтные работы на проспекте Гейдара Алиева завершатся в ближайшие дни

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные ремонтные работы на отрезке дороги, пролегающей через проспект Гейдара Алиева (напротив Центра Гейдара Алиева) до дорожного узла Беюкшор.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, с утра дорогу покрывают асфальтобетонным покрытием. В рамках ремонтных работ параллельно ведутся и другие работы.

"Если не подведет погода, работы планируется завершить в ближайшие дни", - заявили в "Азерйолсервис".