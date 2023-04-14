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Ремонтные работы на Физулинском водохранилище завершатся в октябре

Ремонтные работы на Физулинском водохранилище завершатся в октябре ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" планирует завершить ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кендаланчай-1, Кендаланчай-2 и Ашагы Кендаланчай, селеотводящих каналах и Гуручае на освобожденной от оккупации территории Физулинског
Инфраструктура
14 апреля 2023 г. 09:59
Ремонтные работы на Физулинском водохранилище завершатся в октябре

ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" планирует завершить ремонтно-восстановительные работы на водохранилищах Кендаланчай-1, Кендаланчай-2 и Ашагы Кендаланчай, селеотводящих каналах и Гуручае на освобожденной от оккупации территории Физулинского района в октябре этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

Сообщается, что за 30 лет оккупации данные водохранилища пришли в аварийное состояние. Ремонтные работы параллельно ведутся на всех трех водохранилищах.

Водохранилище Кендаланчай-1 имеет объем 3,9 млн кубометров, водохранилище Кендаланчай-2 - 2,1 млн кубометров, а Ашагы Кендаланчай - 9,5 млн кубометров. После завершения восстановления жители Физулинского района будут обеспечены водой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidəki su anbarlarının təmir-bərpası oktyabrda başa çatdırılacaq

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