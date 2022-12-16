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Ремонтно-строительные и монтажные работы на канале Сол Сахиль завершатся в следующем году

Ремонтно-строительные и монтажные работы на канале Сол Сахиль завершатся в следующем году ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершит ремонтно-строительные и монтажные работы на магистральном оросительном канале Сол Сахиль в Тертерском районе в октябре будущего года.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 17:43
Ремонтно-строительные и монтажные работы на канале Сол Сахиль завершатся в следующем году

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершит ремонтно-строительные и монтажные работы на магистральном оросительном канале Сол Сахиль в Тертерском районе в октябре будущего года.

Об этом Report начальник управления эксплуатации Тертерского гидроузла Эмин Гаджиев сказал в ходе медиатура, организованного с целью ознакомления с проводимыми на канале работами.

Он отметил, что работы стартовали 15 дней назад.

"Этот канал протяженностью 22,4 километра будет обеспечивать водой села Геранбойского, Евлахского, Бардинского и Тертерского районов. За счет него станет возможно орошать в целом 29 тыс. гектаров территории, включая поля, занятые под зерновые, хлопок, подсолнечник, сахарную свеклу и территории под огородные растения. Этот канал, берущий начало из Суговушанского водохранилища, ранее существовал, но после Первой Карабахской войны вода в него не поступала. Из-за того, что мы не контролировали Суговушанское водохранилище, вода имелась в нижней части канала. Воду в эту часть мы подавали из грунтового канала Ханарх. Верхняя часть Канала – Саг Сахиль протяженностью 5 250 метров ремонтируется параллельно. Работы на обоих из них завершатся одновременно", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sol Sahil kanalında təmir-tikinti və quraşdırma işləri gələn il tamamlanacaq

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