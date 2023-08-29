Ремонтируется участок автодороги Баку-Губа

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт 10-16-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, поврежденного в результате дорожно-транспортных происшествий.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт 10-16-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, поврежденного в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Сообщается, что указанные работы будут проводиться сегодня с 10:00 до 16:00.

Агентство рекомендовало водителям при проезде по указанному участку соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.