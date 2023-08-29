О нас

Ремонтируется участок автодороги Баку-Губа

Ремонтируется участок автодороги Баку-Губа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт 10-16-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, поврежденного в результате дорожно-транспортных происшествий.
Инфраструктура
29 августа 2023 г. 10:06
Ремонтируется участок автодороги Баку-Губа

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт 10-16-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией, поврежденного в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Агентство.

Сообщается, что указанные работы будут проводиться сегодня с 10:00 до 16:00.

Агентство рекомендовало водителям при проезде по указанному участку соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba yolunun bir hissəsi təmir edilir

Самое важное

Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi