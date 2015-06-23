Балаханская дорога ремонтируется - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта проводит ремонтные работы на Балаханской дороге.

Как сообщает Report, на проезжей части дороги проводятся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Работы ведутся на участке протяженностью 6 км. В целом, планируется укладка 45 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

"Учитывая интенсивность движения на Балаханской дороге, ремонтные работы проводятся в темное время суток. Ремонтно-строительные работы проводятся в соответствии с графиком и для их своевременного завершения на территорию привлечено достаточное количество живой силы и техники", - заявили в "Азерйолсервис".