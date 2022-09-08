Ремонт на проспекте Фатали хана Хойского в Баку будет проводиться в ночное время

Ремонт, начавшийся на участке проспекта Фатали Хана Хойского от улицы Ахмедбека Агаоглу до улицы Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку, будет проводиться преимущественно ночью и на выходных.

Ремонт, начавшийся на участке проспекта Фатали Хана Хойского от улицы Ахмедбека Агаоглу до улицы Кероглу Рагимова в Наримановском районе Баку, будет проводиться преимущественно ночью и на выходных.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

При необходимости ремонтные работы будут проводиться и днем.

В настоящее время на территории ведутся работы по снятию и вывозу верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия. В целом ремонтные работы выполняются на участке протяженностью около 560 метров, площадью - около 20 тысяч кв.м.

В 2022 году в Наримановском районе ремонтируются дороги общей протяженностью 7,6 км.