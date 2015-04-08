​Ремонт на Бакинской кольцевой дороге завершен

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные работы, направленные на улучшение дорожной сети в целях подготовки к предстоящим в июне этого года в Азербайджане I Европейским играм.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, ремонтные работы на отрезке Бакинской кольцевой дороги в 9 км завершены. Подытожены также работы на участке дороги от 14-го по 5-ый км дороги. Движение на дороге возобновят в ближайшие дни.