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    ​Ремонт на Бакинской кольцевой дороге завершен

    В ближайшие дни движение на дороге возобновят

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются интенсивные работы, направленные на улучшение дорожной сети в целях подготовки к предстоящим в июне этого года в Азербайджане I Европейским играм.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, ремонтные работы на отрезке Бакинской кольцевой дороги в 9 км завершены. Подытожены также работы на участке дороги от 14-го по 5-ый км дороги. Движение на дороге возобновят в ближайшие дни.  

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