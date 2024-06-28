Рельсы к чистому будущему: Азербайджан на пути "озеленения" железных дорог

В век, когда экологические проблемы выходят на первый план, транспортная отрасль находится на перепутье. В этом плане железнодорожный транспорт, как один из наиболее экологичных видов, обладает огромным потенциалом для "озеленения".

В век, когда экологические проблемы выходят на первый план, транспортная отрасль находится на перепутье. В этом плане железнодорожный транспорт, как один из наиболее экологичных видов, обладает огромным потенциалом для "озеленения".

Сегодня на него приходится около 40% пассажирооборота, при этом его доля в выбросах парниковых газов составляет всего 2%. Однако, традиционная железная дорога, использующая дизельные локомотивы, все же является источником вредных веществ, таких как NOx, SO2 и PM, негативно влияющих на здоровье людей и окружающую среду.

Азербайджан, расположенный на стыке Европы и Азии, осознает эти проблемы и предпринимает решительные шаги к их решению. Страна активно реализует проекты по модернизации и "озеленению" железных дорог, делая ставку на инновации и передовые технологии.

Одним из ключевых направлений является переход на электротягу. Электрификация железных дорог позволяет заменить дизельные локомотивы на электровозы, работающие от электросети.

Поезда, благодаря своей конструкции и оптимизированному расположению окон, эффективно используют электроэнергию. Это приводит к тому, что на транспортировку одного пассажира или груза требуется меньше энергии, чем при использовании других видов транспорта.

"Зеленые" рельсы - примеры для подражания

Множество стран мира уже демонстрируют преимущества "зеленых" железных дорог. В Латвии живописный маршрут по мосту через реку Гауя и 30-километровая дорога Рига-Талси, проходящая по лесам и лугам, стали яркими примерами экологически чистого железнодорожного транспорта.

Швейцарские федеральные железные дороги, использующие электровозы на гидроэнергии, а также голландские железные дороги, ставящие цель стать полностью углеродно-нейтральными к 2030 году, инвестирующие в электровозы и биодизельное топливо, служат образцами для подражания.

Немецкие железные дороги активно используют электровозы и модернизируют инфраструктуру для повышения энергоэффективности. Россия реализует проект "Зелёная железная дорога", направленный на озеленение полосы отвода железных дорог, высадку деревьев и кустарников, создание лугов.

В Индии инициатива "Озеленение железных дорог" предусматривает высадку 10 миллионов деревьев вдоль железнодорожных путей.

Стоит отметить, что помимо электротяги, на железных дорогах мира внедряются и другие "зеленые" технологии. Среди них рекуперативное торможение, которое позволяет возвращать энергию торможения обратно в сеть, энергосберегающее освещение, предусматривающее замену ламп накаливания на светодиодные. Кроме того, воздвигаются эко-мосты, которые пропускают под собой водные потоки и не препятствуют миграции животных.

Путь к чистой тяге

В то время как мир борется с изменением климата, Азербайджан прокладывает путь к более экологичному будущему, внедряя возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в своей железнодорожной отрасли.

Опыт других стран, таких как Франция, Нидерланды и Великобритания, где солнечные панели используются вдоль железнодорожных линий, вдохновляет Азербайджан. Ведь солнечные панели, установленные на станциях и вагонах, способны питать освещение, обеспечить кондиционирование воздуха и другие системы.

Впервые в железнодорожной инфраструктуре Азербайджана солнечная энергия для питания тяговых подстанций была задействована в 2015 году, когда после реконструкции был введен в эксплуатацию участок Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Следующим шагом стало оснащение локомотивных депо солнечными панелями. В Баладжарском и Гянджинском депо установлены сотни панелей, которые не только обеспечивают электроэнергией, но и решают задачи отопления.

Азербайджан обладает идеальными климатическими условиями для использования солнечной энергии. Количество солнечных часов в стране составляет 2 400 - 3 200 в год, что делает ее одной из самых солнечных стран в мире.

Помимо солнца, Азербайджан также имеет потенциал для использования ветровой энергии. Ветровые электростанции, возведенные вдоль железнодорожных путей, могут генерировать электроэнергию для поездов. Наиболее перспективными регионами в этом плане являются Абшеронский полуостров, прибрежная полоса Каспийского моря и острова в его северо-западной части, Гянджа-Дашкесанская зона и Шарур-Джульфа в Нахчыванской Автономной Республике. Этот вид энергии наиболее выгоден к использованию с точки зрения стоимости, экологической чистоты и неисчерпаемости. Наряду с этим, на строительство ветряных установок уходит меньше времени, чем на строительство традиционных электростанций.

В 2022 году был подписан меморандум между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компанией Masdar из ОАЭ, направленный на изучение возможностей использования ВИЭ в железнодорожном секторе и реализацию комплексной программы энергоэффективности.

В свою очередь, правительство уже заключило с Masdar контракты на общую мощность около 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Кстати, первая солнечная электростанция промышленного масштаба - Гарадагская солнечная электростанция (мощностью 230 МВт), считающаяся крупнейшей в Каспийском регионе и СНГ, была построена в Азербайджане именно компанией Masdar. Открытие ее состоялось в октябре 2023 года.

Железнодорожная инфраструктура, проходящая по освобожденным от оккупации территориям Карабаха и Восточного Зангезура, а также по Нахчывану, также будет питаться из возобновляемых источников энергии, так как они объявлены зонами "зеленой" энергии. На территории Карабаха и Восточного Зангезура уже строятся железнодорожные линии Горадиз-Агбенд и Барда-Агдам. Они являются частью Зангезурского коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и создаст новую транспортную связь с Турцией.

Кстати, при строительстве новых железнодорожных линий в Карабахе и Восточном Зангезуре огромное внимание уделяется вопросам защиты экологии.

В частности, на 85-м километре ветки Горадиз – Агбенд, у станции Миндживан, была проложена лесополоса. Чтобы не повредить ее, деревья по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов были пересажены, то есть вред для экологии сведен к минимуму.

В целом вдоль железных дорог по обе стороны от насыпей массово высаживаются деревья. В частности, в рамках проекта ветки Барда – Агдам посажены эльдарские сосны, кипарисы. Это не только полезно для экологии, деревья также играют роль шумоподавляющего барьера. Всем исполнителям (подрядчикам) работ озеленение территории поставлено как условие. Деревья сажают в конце работ, чтобы не повредить их и обеспечить должную систему полива для них.

Каждый ватт на счету

Итак, Азербайджанские железные дороги, словно искусный маэстро, дирижируют мелодией перемен, переводя грохот стальных локомотивов на язык экологии.

В соответствии с национальными приоритетами "зеленого" роста, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вписывает новую главу в историю, делая ставку на возобновляемую энергию. Переход на переменный ток на ключевых участках международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг - это не просто модернизация, а меры по повышению энергоэффективности. Новые тяговые подстанции позволят сэкономить до 30% электроэнергии.

Но это только увертюра. В Баладжарском и Гянджинском локомотивных депо уже звучат аккорды солнца. С целью технического осмотра и ремонта локомотивов, работающих на переменном токе, 147 солнечных панелей мощностью 66 кВт установлены в Баладжарском локомотивном депо, а также установлены 160 солнечных панелей для отопления. 210 солнечных панелей мощностью 66 кВт и 140 солнечных панелей для отопления установлены в Гянджинском локомотивном депо.

Кроме того, в рамках проекта технической помощи, реализованного при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, в 2019 году был проведен анализ по приоритетным инвестиционным планам по управлению и коммерциализации электроэнергии, энергоэффективности и производству возобновляемой энергии.

Совместно с Азиатским банком развития, Азербайджанские железные дороги в рамках обеспечения энергоэффективности оптимизируют маршруты и графики движения поездов.

Предпринимаемые меры – это лишь первые шаги на пути к декарбонизации железнодорожной отрасли Азербайджана.

Для достижения более амбициозных целей потребуются комплексные решения, включающие в себя модернизацию инфраструктуры, внедрение инновационных технологий, а также изменения в подходах к управлению и логистике.

Но Азербайджан не останавливается на достигнутом. Страна инвестирует в разработку инновационных решений для "зеленой" железной дороги. Исследования ведутся в области применения водородного топлива, энергосберегающих материалов и интеллектуальных систем управления.

"Зеленый" Средний коридор

При этом, стоит отметить, что Азербайджан не действует в одиночку. Страна активно сотрудничает с соседними государствами в рамках региональных проектов, направленных на "озеленение" транспортных коридоров.

Средний коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, играет ключевую роль в этой трансформации. Проходящий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу, он представляет собой более чистую альтернативу традиционным маршрутам, проходящим через Россию.

Азербайджан активно инвестирует в электрофикацию железных дорог, используя возобновляемые источники энергии. Кроме того, создаются "зеленые" терминалы, то есть на основных терминалах Среднего коридора внедряются энергосберегающие технологии, используются экологичные материалы и транспортные средства.

А для стимулирования использования "зеленых" грузоперевозок предусматривается льготы и преференции для компаний, использующих "зеленые" технологии. Это сделает Средний коридор более привлекательным для компаний, которые заботятся об окружающей среде и хотят сократить свой "углеродный след".

Азербайджан, делая ставку на "озеленение" Среднего коридора, демонстрирует свою приверженность делу устойчивого развития и борьбе с изменением климата. "Зеленый" Средний коридор станет не только важным торговым маршрутом, но и образцом для других стран в деле "озеленения" транспортной отрасли.

Азербайджан обладает не только ресурсным потенциалом, но и политической волей для достижения своих целей. Страна планирует к 2030 году создать "зеленый" энергетический коридор Каспий - ЕС и коридор Азербайджан - Турция - Европа, а также экспортировать около 5 ГВт "зеленой" электроэнергии по диверсифицированным маршрутам. В будущем этот коридор может стать одним из источников снабжения Среднего коридора "зеленой" энергией.

А потенциал экономически выгодных и технически доступных возобновляемых источников энергии страны огромен и оценивается в 26 940 МВт, в том числе 3 000 МВт по ветряной энергии, 23 040 МВт - по солнечной энергии, 380 МВт - по биоэнергетическому потенциалу, 520 МВт - по потенциалу горных рек. Это подтверждает тот факт, что с расширением производства электроэнергии из возобновляемых источников в стране ускорится и процесс "озеленения" железнодорожной инфраструктуры.

Итак, переход на "зеленые" рельсы может иметь далеко идущие последствия не только для экологии, но и для общества и экономики в целом. Снижение выбросов парниковых газов, улучшение качества воздуха, создание новых рабочих мест, стимуляция развития смежных отраслей - все это может стать результатом "озеленения" железной дороги.

"Зеленый" имидж азербайджанской железной дороги может повысить ее привлекательность для инвесторов и пассажиров, укрепив позиции страны на международном рынке транспортных услуг.

Эта статья подготовлена в рамках конкурса экологических инициатив, проводимого ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Советом прессы Азербайджана.