Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Религиозные объекты в Азербайджане могут быть использованы в туристических целях.

Как сообщает Report, данный вопрос включен в обзор прогнозных показателей и концепцию экономического и социального развития на 2016-ый и последующие три года.

В документе отмечается, что одними из поставленных для 2016-2019 гг. основных целей являются расширение туристических ресурсов, отдых туристов, культурный туризм, экотуризм, сельский зеленый туризм, рекреационный туризм.

Кроме того, направлениями приоритетного социально-экономического развития являются расширение производства и продажи изделий народного промысла и сувениров.