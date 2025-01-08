Госагентство: Завершается реконструкция участка трассы Алят-Астара-граница с Ираном

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершает реконструкцию участка Еникенд-Билясувар автомагистрали Алят-Астара-граница с Ираном.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершает реконструкцию участка Еникенд-Билясувар автомагистрали Алят-Астара-граница с Ираном.

Как сообщили Report в Госагентстве, реконструкция участка дороги, протяженностью в 71 км, проводится в соответствии со 2-й технической категорией.

Ширина земляного полотна автодороги с 2 полосами движения - 15 метров, ширина проезжей части - 7,5 метров.

На данный момент завершены основные работы: укладка дорожного основания, асфальтобетонного покрытия, а также строительство искусственных сооружений, включая водопропускные трубы и 7 мостов общей длиной 338,6 м. Сейчас ведется финальный этап: профилирование дороги, установка дорожных знаков и оборудования.

Реконструкция дороги призвана повысить безопасность движения, улучшить транспортное сообщение вдоль маршрута и упростить грузовые и пассажирские перевозки, заявили в агентстве.