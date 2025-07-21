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Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена

Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена.
Инфраструктура
21 июля 2025 г. 07:54
Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена

Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена.

Как сообщает муганское бюро Report, реконструкция оросительного канала Бозтепе, питающегося водами реки Араз, завершена.

Благодаря проведённым работам улучшено водоснабжение 9 775 гектаров сельскохозяйственных земель — 8 884 гектара в Имишлинском и 891 гектар в Бейлаганском районах.

Пропускная способность канала составляет 8,6 кубометра в секунду, а его общая протяжённость — 42,4 километра.

На оросительном канале установлено 186 гидротехнических сооружений, включая водосбросы, водосбросные шлюзы, водораспределители, трубопроводные переходы и уровневые подъёмники.

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