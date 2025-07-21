Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена

Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена.

Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена.

Как сообщает муганское бюро Report, реконструкция оросительного канала Бозтепе, питающегося водами реки Араз, завершена.

Благодаря проведённым работам улучшено водоснабжение 9 775 гектаров сельскохозяйственных земель — 8 884 гектара в Имишлинском и 891 гектар в Бейлаганском районах.

Пропускная способность канала составляет 8,6 кубометра в секунду, а его общая протяжённость — 42,4 километра.

На оросительном канале установлено 186 гидротехнических сооружений, включая водосбросы, водосбросные шлюзы, водораспределители, трубопроводные переходы и уровневые подъёмники.