Реконструкция оросительного канала Бозтепе завершена.
Как сообщает муганское бюро Report, реконструкция оросительного канала Бозтепе, питающегося водами реки Араз, завершена.
Благодаря проведённым работам улучшено водоснабжение 9 775 гектаров сельскохозяйственных земель — 8 884 гектара в Имишлинском и 891 гектар в Бейлаганском районах.
Пропускная способность канала составляет 8,6 кубометра в секунду, а его общая протяжённость — 42,4 километра.
На оросительном канале установлено 186 гидротехнических сооружений, включая водосбросы, водосбросные шлюзы, водораспределители, трубопроводные переходы и уровневые подъёмники.