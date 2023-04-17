Реконструируется участок дороги Евлах-Загатала

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции Огузского отрезка автодороги M-5 (17) – Керимли, ответвляющейся с 17-го километра дороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реконструкции Огузского отрезка автодороги M-5 (17) – Керимли, ответвляющейся с 17-го километра дороги Евлах-Загатала-госграница с Грузией.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время выполняются земляные работы, удаляется непригодный грунт, выполняются работы по расширению дорожного основания и пр.

Вдоль дороги по мере необходимости восстанавливаются имеющиеся водопроводные трубы, проводятся новые водопроводы различного диаметра.

В рамках проектах также ремонтируется 30-метровый мост над рекой Сарысу.

Протяженность реконструируемого участка составляет 10 километров, ширина проезжей части дороги - 7 метров, обочин – 2,5 метра.

После завершения работ будут установлены дорожные знаки и информационные таблички, сигнальные столбы, нанесены горизонтальные линии дорожной разметки.