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Реконструируется система питьевого водоснабжения семи приграничных сел Товуза

Реконструируется система питьевого водоснабжения семи приграничных сел Товуза В приграничных селах Агдам, Вахидли, Ашагы Ойсузлу, Юхары Ойсузлу, Алибейли, Гаджиаллы и Мулькюлю Товузского района реконструируется система питьевого водоснабжения
Инфраструктура
4 марта 2023 г. 13:15
Реконструируется система питьевого водоснабжения семи приграничных сел Товуза

В приграничных селах Агдам, Вахидли, Ашагы Ойсузлу, Юхары Ойсузлу, Алибейли, Гаджиаллы и Мулькюлю Товузского района реконструируется система питьевого водоснабжения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Согласно утвержденному проекту, питьевая вода будет подаваться в села Агдам и Вахидли из существующей дренажной системы и родников, а в села Алибейли, Хаджиалли, Мулькулу, Юхари Ойзюльз и Ашагы Ойзюльз - из семи вновь вырытых субартезианских колодцев. Также планируется строительство хлораторной установки, насосных станций и резервуаров для очистки колодезной воды.

На сегодняшний день построено 13 километров из 31 километра магистральных водопроводов. В то же время из 150 километров сетевых водоводов проложено 111 километров, их строительство продолжается. В рамках проекта планируется установить 690 родников для общего пользования жителями в семи селах Товузского района.

Завершение работ об обновлению системы питьевого водоснабжения названных сел планируется завершить к лету 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​Tovuzun sərhədyanı 7 kəndinin içməli su təchizatı yenidən qurulur

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