Реконструируется система электроснабжения Бакинской кольцевой железнодорожной линии

Продолжаются работы в соответствии с подписанным в марте 2018 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии".

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", на данный момент работы ведутся по ряду направлений.

ООО "Капитальный ремонт" департамента инфраструктуры обновляет систему электроснабжения на Бакинской кольцевой дороге. На данный момент на участке от станции Нариманов до станции Сабунчи заменены 73 находившиеся в аварийном состоянии опоры контактной сети. На Сабунчинской станции установлены 30 новых опор контактной сети, восемь ригелей, проведена и отрегулирована контактная сеть.

Ремонтные работы продолжаются.