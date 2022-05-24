Реконструируется дорога, охватывающая 3 населенных пункта Нефтчалы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающий 3 населенных пункта Нефтчалы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающий 3 населенных пункта Нефтчалы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство.

Сообщается, что автодорога реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью. Ширина земляного полотна дороги - 10 метров, а проезжей части - 6 метров.

Для нормальной организации движения по окончании строительных работ предусматривается установка дорожных знаков, указателей, прокладка горизонтальных линий разметки и парковки.