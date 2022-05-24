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Реконструируется дорога, охватывающая 3 населенных пункта Нефтчалы

Реконструируется дорога, охватывающая 3 населенных пункта Нефтчалы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающий 3 населенных пункта Нефтчалы.
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 09:54
Реконструируется дорога, охватывающая 3 населенных пункта Нефтчалы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует автомобильную дорогу протяженностью 19 км по маршруту Нефтчала-Кюркенд-2-й Маяк, охватывающий 3 населенных пункта Нефтчалы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство.

Сообщается, что автодорога реконструируется в соответствии с 4-й технической степенью. Ширина земляного полотна дороги - 10 метров, а проезжей части - 6 метров.

Для нормальной организации движения по окончании строительных работ предусматривается установка дорожных знаков, указателей, прокладка горизонтальных линий разметки и парковки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalanın 3 yaşayış məntəqəsini əhatə edən yol yenidən qurulur

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