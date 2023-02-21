Реконструируется автодорога, соединяющая 12 населенных пунктов в Агсу

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реализации проекта строительства автомобильной дороги Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Дялиляр-Гарагоюнлу-Кяндоба, соединяющей 12 населенных п

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к реализации проекта строительства автомобильной дороги Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Дялиляр-Гарагоюнлу-Кяндоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением 10 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в настоящее время ведется строительство дорожного полотна автомобильной дороги в соответствии с технологической последовательностью.

На 8-километровом участке дороги уже завершены работы по укладке асфальта, а на 18-километровом участке продолжается строительство дорожного основания.

Отметим, что ширина 26,4-километровой дороги увеличена до 10 метров, шесть из которых приходятся на проезжую часть.