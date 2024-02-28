Реконструирована автодорога Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально реконструировало автодорогу Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш в Сиязанском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана капитально реконструировало автодорогу Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш в Сиязанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, работы выполнены в технологической последовательности, в соответствии со строительными нормами и правилами.

Дорога протяженностью 27 км соединяет 9 населенных пунктов. Ширина магистрали расширена до 10 метров.

На дороге уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлены дорожные знаки, информационные табло, а также нанесены горизонтальные линии разметки.