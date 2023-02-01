Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района

Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на участке дороги протяженностью 4,2 километра проведены земляные работы, обновлено дорожное полотно и основание дороги. Кроме того, в необходимых местах установлены 68 водопропускных труб. На дороге уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, завершена установка дорожных знаков и информационных табличек, сигнальных столбов, нанесены горизонтальные линии дорожной разметки.