О нас

Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района
Инфраструктура
1 февраля 2023 г. 16:08
Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф

Реконструирована автодорога Дашкесан-Хошбулаг-Астаф Дашкесанского района.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что на участке дороги протяженностью 4,2 километра проведены земляные работы, обновлено дорожное полотно и основание дороги. Кроме того, в необходимых местах установлены 68 водопропускных труб. На дороге уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, завершена установка дорожных знаков и информационных табличек, сигнальных столбов, нанесены горизонтальные линии дорожной разметки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsən–Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolu yenidən qurulub

Другие новости из категории

IFC подписал меморандум о сотрудничестве с Алятской СЭЗ в Азербайджане
IFC подписал меморандум о сотрудничестве с Алятской СЭЗ в Азербайджане
1 февраля 2023 г. 15:59
Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию
Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию
1 февраля 2023 г. 15:33
В Росавиации нашли способ избежать двойной регистрации самолетов из РФ
В "Росавиации" нашли способ избежать "двойной регистрации" самолетов из РФ
1 февраля 2023 г. 12:10
AZAL запускает прямые рейсы из Баку в Вену
AZAL запускает прямые рейсы из Баку в Вену
1 февраля 2023 г. 12:01
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
1 февраля 2023 г. 08:49
Изменение тарифов на проезд по железной дороге в Азербайджане не планируется
Изменение тарифов на проезд по железной дороге в Азербайджане не планируется
31 января 2023 г. 20:00
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47
Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки?
Чем обосновано повышение тарифов на пассажироперевозки?
31 января 2023 г. 18:42
В Баку временно изменена схема движения трех маршрутов
В Баку временно изменена схема движения трех маршрутов
31 января 2023 г. 17:05
В Азербайджане будут введены дифференцированные тарифы на общественный транспорт
В Азербайджане будут введены дифференцированные тарифы на общественный транспорт
31 января 2023 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi