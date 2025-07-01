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Рейсы, следовавшие в ОАЭ, были перенаправлены в Бакинский аэропорт

Рейсы, следовавшие в ОАЭ, были перенаправлены в Бакинский аэропорт Два рейса, следовавших в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, изменили маршрут и совершили посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с временным ограничением воздушного пространства над территорией Ирана.
Инфраструктура
1 июля 2025 г. 21:12
Рейсы, следовавшие в ОАЭ, были перенаправлены в Бакинский аэропорт

Два рейса, следовавших в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, изменили маршрут и совершили посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с временным ограничением воздушного пространства над территорией Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Согласно информации, капитан авиарейса авиакомпании Air Arabia, следовавшего по маршруту Москва – Шарджа, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Посадка воздушного судна Airbus A320 была успешно выполнена в 19:43 по местному времени.

В то же время регулярный рейс авиакомпании FlyDubai по маршруту Баку – Дубай, вылетевший в 18:14, был вынужден вернуться обратно. Воздушное судно Boeing 737 совершило посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:30 по местному времени.

Отметим, что Бакинский аэропорт продолжает функционировать в полном штатном режиме, обеспечивая приём воздушных судов и их наземное обслуживание в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ-yə uçan reyslər Bakı hava limanına yönləndirilib 

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