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Рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул будут выполняться авиакомпанией AJET

Рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул будут выполняться авиакомпанией AJET С сегодняшнего дня перелеты из международных аэропортов Нахчывана и Гянджи в международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части Стамбула, будут выполняться авиакомпанией AJET.
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 21:38
Рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул будут выполняться авиакомпанией AJET

С сегодняшнего дня перелеты из международных аэропортов Нахчывана и Гянджи в международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части Стамбула, будут выполняться авиакомпанией AJET.

Как сообщает Report, полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

На новом этапе рейсы организованы по кольцевому маршруту: пассажиры смогут путешествовать по маршруту Сабиха Гёкчен – Нахчыван – Гянджа – Сабиха Гёкчен или в обратном направлении по одному и тому же номеру рейса.

Такой маршрут имеет важное значение с точки зрения оптимизации рейсов и создания более гибких и эффективных возможностей авиасообщения между несколькими городами.

Новые рейсы направлены на развитие туристического и экономического потенциала регионов Азербайджана, а также на обеспечение доступных, комфортных и непрерывных возможностей для путешествий пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan və Gəncə istiqamətində İstanbul reysləri AJET aviaşirkəti tərəfindən davam etdiriləcək

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