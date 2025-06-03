Рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул будут выполняться авиакомпанией AJET

С сегодняшнего дня перелеты из международных аэропортов Нахчывана и Гянджи в международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части Стамбула, будут выполняться авиакомпанией AJET.

С сегодняшнего дня перелеты из международных аэропортов Нахчывана и Гянджи в международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части Стамбула, будут выполняться авиакомпанией AJET.

Как сообщает Report, полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

На новом этапе рейсы организованы по кольцевому маршруту: пассажиры смогут путешествовать по маршруту Сабиха Гёкчен – Нахчыван – Гянджа – Сабиха Гёкчен или в обратном направлении по одному и тому же номеру рейса.

Такой маршрут имеет важное значение с точки зрения оптимизации рейсов и создания более гибких и эффективных возможностей авиасообщения между несколькими городами.

Новые рейсы направлены на развитие туристического и экономического потенциала регионов Азербайджана, а также на обеспечение доступных, комфортных и непрерывных возможностей для путешествий пассажиров.