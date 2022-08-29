Рейсы из Израиля в Баку будут выполняться на более комфортабельных самолетах

Национальная авиакомпания Азербайджана Azerbaijan Airlines приняла решение заменить самолеты, выполняющие рейсы из Израиля, на более комфортабельные по мере повышения спроса.

Национальная авиакомпания Азербайджана Azerbaijan Airlines приняла решение заменить самолеты, выполняющие рейсы из Израиля, на более комфортабельные по мере повышения спроса.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, уже в первые дни сентября по маршруту Тель-Авив - Баку вместо аэробуса Airbus A319 будет летать комфортабельный лайнер Boing 787 Dreamliner.

Сообщается, что Azerbaijan Airlines заменит более комфортабельными самолетами рейсы, назначенные на следующие даты: 1 сентября, 8 сентября, 11 сентября и 15 сентября.

При дальнейшем повышении спроса авиакомпания планирует продолжить замену бортов, чтобы сделать перелеты Тель-Авив - Баку максимально удобными.

Помимо этого, министр туризма Израиля Константин Развозов предложил израильской авиакомпании "Эль-Аль" рассмотреть возможность открытия дополнительных рейсов между Израилем и Баку.

"Между Израилем и Азербайджаном существуют тесные исторические и культурные связи. Израильские туристы все чаще проявляют желание посетить гостеприимный Азербайджан, а туристы из Азербайджана с радостью приезжают в наш солнечный Израиль, - сказал по этому поводу Константин Развозов. - Я всеми силами способствую дальнейшему сближению наших стран и народов, в частности - активно работаю над расширением авиасообщения".

Глава Национального агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев отметил: "Азербайджан и Израиль связывают прочные отношения, в том числе в сфере туризма. В Тель-Авиве с 2021 года действует наше туристическое представительство, которое призвано шире и детальнее информировать израильтян о комфортном, интересном, безопасном отдыхе в дружеском Азербайджане. После пандемии мы наблюдаем рост числа туристов в обоих направлениях, и активизация авиасообщения придаст этому процессу дополнительный импульс. Продолжим прикладывать усилия для достижения новых успехов".