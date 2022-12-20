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Рейсы из Баку в Нахчыван отложены из-за погодных условий

Рейсы из Баку в Нахчыван отложены из-за погодных условий В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване отложено выполнение сегодняшних рейсов авиакомпании 2151/2152 и 257/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 22:47
Рейсы из Баку в Нахчыван отложены из-за погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване отложено выполнение сегодняшних рейсов авиакомпании 2151/2152 и 257/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), в целях безопасности полетов, рейсы выполняются только при благоприятных погодных условиях.

AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: +994 55 204 65 54, +994 70 437 40 86.

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Версия на азербайджанском языке Hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıdan Naxçıvana uçuşlar təxirə salınıb

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