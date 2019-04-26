Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику

В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года, вносятся изменения в расписание рейсов "Азербайджанских Авиалиний" и Buta Airways.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Рейсы 29 и 30 мая будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.
29 мая (указано местное время, суффикс «+» указывает на время следующего дня):
|Номер рейса
|Маршрут
|Вылет из Баку
|Прилет в пункт назначения
|Вылет из пункта назначения
|Прилет в Баку
|J2-003/004
|Баку-Анкара-Баку
|20:00
|21:30
|22:30
|01:50+
|J2-011/012
|Баку-Дубай-Баку
|04:50
|07:45
|10:10
|13:10
|J2-026
|Анталья-Баку
|16:00
|19:50
|J2-076
|Стамбул (IST)-Баку
|16:30
|20:15
|J2-9683/9684
|Киев(IEV)-Баку (Buta Airways)
|16:10
|20:30
|J2-9575/9576
|Баку-Казань-Баку (Buta Airways)
|20:00
|21:50
|22:50
|02:50+
|J2-9717/9718
|Баку-Мин.Воды-Баку (Buta Airways)
|21:00
|21:40
|22:40
|01:05+
|J2-809/810
|Баку-Москва (VKO)-Баку
|Рейсы отменены
|J2-079/080
|Баку-Стамбул-Баку
|Рейсы отменены
|J2-852/851
|Баку-Москва (DME)-Баку
|Рейсы отменены
|J2-255
|Баку-Нахчыван
|Рейсы отменены
|J2-254
|Нахчыван-Баку
|Рейсы отменены
30 мая (указано местное время):
|Номер рейса
|Маршрут
|Вылет из Баку
|Прилета в пункт назначения
|Вылет из пункта назначения
|Прилет в Баку
|J2-011/012
|Баку-Дубай-Баку
|12:40
|15:35
|16:45
|19:45
|J2-827
|Баку-Москва (VKO)
|02:45
|05:00
|J2-852/851
|Баку-Москва (DME)-Баку
|11:40
|13:50
|14:50
|18:40
|J2-9111/9112
|Баку-Аланья-Баку (Buta Airways)
|12:30
|14:30
|15:30
|19:20
|J2-9685/9686
|Баку-Одесса-Баку (Buta Airways)
|12:15
|14:40
|15:40
|19:40
|J2-239
|Баку-Гянджа
|Рейс перенесен на 29 мая вылет: 08:00, прилет: 09:00
|J2-021/322
|Баку-Тель-Авив-Баку
|Рейсы отменены
|J2-075/076
|Баку-Стамбул(IST)-Баку
|Рейсы отменены
|J2-9103/9104
|Баку-Стамбул(SAW)-Баку (Buta Airways)
|Рейсы отменены
|J2-9223/9224
|Баку-Тбилиси-Баку (Buta Airways)
|Рейсы отменены
|J2-9017/9018
|Баку-Тегеран-Баку (Buta Airways)
|Рейсы отменены
|J2-251
|Баку-Нахчыван
|Рейсы отменены
|J2-258
|Нахчыван-Баку
|Рейс отменен
Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов, по их желанию, будут предложены альтернативные варианты перелета.
Aynur BayramovaАвтор новости