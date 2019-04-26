Рейсы AZAL и Buta Airways 29 и 30 мая будут выполняться по измененному графику

В связи с загруженностью Международного аэропорта Гейдар Алиев в период проведения финала Лиги Европы 29 мая 2019 года, вносятся изменения в расписание рейсов "Азербайджанских Авиалиний" и Buta Airways.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Рейсы 29 и 30 мая будут выполняться согласно нижеуказанному расписанию.

29 мая (указано местное время, суффикс «+» указывает на время следующего дня):

Номер рейса Маршрут Вылет из Баку Прилет в пункт назначения Вылет из пункта назначения Прилет в Баку J2-003/004 Баку-Анкара-Баку 20:00 21:30 22:30 01:50+ J2-011/012 Баку-Дубай-Баку 04:50 07:45 10:10 13:10 J2-026 Анталья-Баку 16:00 19:50 J2-076 Стамбул (IST)-Баку 16:30 20:15 J2-9683/9684 Киев(IEV)-Баку (Buta Airways) 16:10 20:30 J2-9575/9576 Баку-Казань-Баку (Buta Airways) 20:00 21:50 22:50 02:50+ J2-9717/9718 Баку-Мин.Воды-Баку (Buta Airways) 21:00 21:40 22:40 01:05+ J2-809/810 Баку-Москва (VKO)-Баку Рейсы отменены J2-079/080 Баку-Стамбул-Баку Рейсы отменены J2-852/851 Баку-Москва (DME)-Баку Рейсы отменены J2-255 Баку-Нахчыван Рейсы отменены J2-254 Нахчыван-Баку Рейсы отменены

30 мая (указано местное время):

Номер рейса Маршрут Вылет из Баку Прилета в пункт назначения Вылет из пункта назначения Прилет в Баку J2-011/012 Баку-Дубай-Баку 12:40 15:35 16:45 19:45 J2-827 Баку-Москва (VKO) 02:45 05:00 J2-852/851 Баку-Москва (DME)-Баку 11:40 13:50 14:50 18:40 J2-9111/9112 Баку-Аланья-Баку (Buta Airways) 12:30 14:30 15:30 19:20 J2-9685/9686 Баку-Одесса-Баку (Buta Airways) 12:15 14:40 15:40 19:40 J2-239 Баку-Гянджа Рейс перенесен на 29 мая вылет: 08:00, прилет: 09:00 J2-021/322 Баку-Тель-Авив-Баку Рейсы отменены J2-075/076 Баку-Стамбул(IST)-Баку Рейсы отменены J2-9103/9104 Баку-Стамбул(SAW)-Баку (Buta Airways) Рейсы отменены J2-9223/9224 Баку-Тбилиси-Баку (Buta Airways) Рейсы отменены J2-9017/9018 Баку-Тегеран-Баку (Buta Airways) Рейсы отменены J2-251 Баку-Нахчыван Рейсы отменены J2-258 Нахчыван-Баку Рейс отменен

Отметим, что пассажиры вышеуказанных рейсов будут также уведомлены в соответствии с процедурой авиакомпании по телефонам, указанным при покупке авиабилета. Пассажирам отмененных и измененных рейсов, по их желанию, будут предложены альтернативные варианты перелета.