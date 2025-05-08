Рейсы AZAL Баку-Москва отложены

Рейсы AZAL Баку-Москва отложены

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву, Россия, задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Как сообщили Report в AZAL, пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании.

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении.