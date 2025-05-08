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Рейсы AZAL Баку-Москва отложены

Рейсы AZAL Баку-Москва отложены Рейсы AZAL Баку-Москва отложены
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 13:19
Рейсы AZAL Баку-Москва отложены

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") из Баку в Москву, Россия, задерживаются из-за закрытия воздушного пространства в пункте назначения.

Как сообщили Report в AZAL, пассажирам задержанных рейсов предоставляется все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании.

"AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией, руководствуясь соображениями безопасности полетов, и будет информировать пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении.

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