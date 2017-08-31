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    Рейс Екатеринбург-Баку задержится на 2 часа

    Уральские авиалинии не сообщают о причинах задержек

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" задержит сегодняшние рейсы в Грузию и Азербайджан.

    Как сообщает Report, отправляющиеся в Баку пассажиры будут вынуждены провести в аэропорту "Кольцово" дополнительно два часа.

    Согласно информации, самолет в Баку должен вылететь в 18:50, однако покинет "Кольцово" только в 20:00. 

    Отметим, что также задержаны рейсы в Батуми и Санкт-Петербург.

    "Уральские авиалинии" не сообщают о причинах задержек.

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