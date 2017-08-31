Рейс Екатеринбург-Баку задержится на 2 часа

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" задержит сегодняшние рейсы в Грузию и Азербайджан.

Как сообщает Report, отправляющиеся в Баку пассажиры будут вынуждены провести в аэропорту "Кольцово" дополнительно два часа.

Согласно информации, самолет в Баку должен вылететь в 18:50, однако покинет "Кольцово" только в 20:00.

Отметим, что также задержаны рейсы в Батуми и Санкт-Петербург.

"Уральские авиалинии" не сообщают о причинах задержек.