Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

Рейс TKJ-178 Баку–Стамбул (аэропорт Сабиха Гёкчен, SAW), выполняемый авиакомпанией “AJET” 6 августа, был отменен по технической причине.

Рейс TKJ-178 Баку-Стамбул (аэропорт Сабиха Гёкчен, SAW), выполняемый авиакомпанией AJET 6 августа, был отменен по технической причине.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, в целях обеспечения безопасности пассажиры были высажены из самолета и направлены в терминал для ожидания.

В настоящее время авиакомпания осуществляет размещение пассажиров в отелях и проводит другие необходимые процедуры.

Предварительно, выполнение данного рейса запланировано на 7 августа 2025 года.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует всем пассажирам обращаться исключительно в официальное представительство авиакомпании или по ее контактным каналам. Информация о новом времени вылета, изменениях по билетам и другим вопросам предоставляется напрямую авиакомпанией", - указали в пресс-службе воздушной гавани.