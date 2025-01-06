О нас

Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс

Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс 20:00
Инфраструктура
6 января 2025 г. 20:14
Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс

Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что временный оператор автобусного маршрута №91, соединяющего улицу Ниджата Мустафаева в Бинагадинском районе с Бакинским международным автовокзалом, не принял необходимых мер для обеспечения бесперебойной работы линии и соблюдения правил пассажирских перевозок, несмотря на неоднократные предупреждения. Особое возмущение в социальных сетях на прошлой неделе вызвала эксплуатация автобуса на этом маршруте с поврежденным стеклом.

Учитывая сложившуюся ситуацию, AYNA объявила конкурс на право управления регулярным маршрутом №91.

Организация вновь обращается к перевозчикам с призывом обеспечить качественное и безопасное обслуживание пассажиров, а также рекомендует использовать исправные и современные транспортные средства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 91 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi