Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс

20:00

Регулярный автобусный маршрут №91 выставлен на конкурс.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Сообщается, что временный оператор автобусного маршрута №91, соединяющего улицу Ниджата Мустафаева в Бинагадинском районе с Бакинским международным автовокзалом, не принял необходимых мер для обеспечения бесперебойной работы линии и соблюдения правил пассажирских перевозок, несмотря на неоднократные предупреждения. Особое возмущение в социальных сетях на прошлой неделе вызвала эксплуатация автобуса на этом маршруте с поврежденным стеклом.

Учитывая сложившуюся ситуацию, AYNA объявила конкурс на право управления регулярным маршрутом №91.

Организация вновь обращается к перевозчикам с призывом обеспечить качественное и безопасное обслуживание пассажиров, а также рекомендует использовать исправные и современные транспортные средства.