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Регулярные рейсы из Астрахани в Баку могут выполняться до четырех раз в неделю

Регулярные рейсы из Астрахани в Баку могут выполняться до четырех раз в неделю В офисе AZAL состоялась рабочая встреча президента авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" Джахангира Аскерова с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.
Инфраструктура
26 апреля 2022 г. 19:02
Регулярные рейсы из Астрахани в Баку могут выполняться до четырех раз в неделю

В офисе AZAL состоялась рабочая встреча президента авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" Джахангира Аскерова с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным.

Как сообщает Report, главной темой встречи стало обсуждение сторонами перспектив развития взаимного сотрудничества в сфере гражданской авиации и принятие совместных шагов в рамках дальнейшего повышения транспортной доступности стран.

Президент AZAL Джахангир Аскеров в беседе с губернатором отметил, что в сфере развития гражданских авиаперевозок "Азербайджанские Авиалинии" всегда поддерживают тесные партнерские отношения с другими авиакомпаниями. По его словам, авиасообщение между двумя странами - Азербайджаном и Россией - играет важную роль в рамках развития экономического сотрудничества, расширения туристического потенциала, а также углубления деловых связей между бизнес-кругами двух стран.

Губернатор Игорь Бабушкин подтвердил, что проведенные в Баку переговоры послужат импульсом для дальнейшего развития сотрудничества. Он также отметил заинтересованность в возобновлении авиарейсов между Астраханью и Баку.

Это, по мнению губернатора, придаст импульс активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также укреплению туристических связей двух стран.

По его словам, в рамках развития авиасообщения между странами российская авиакомпания "Азимут" готова выполнять регулярные рейсы из Астрахани в Баку и обратно с частотой до четырех раз в неделю.

По итогам встречи достигнута договоренность о наращивании взаимодействия по развитию партнерства и совместной проработке различных вопросов в сфере гражданских авиаперевозок.

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