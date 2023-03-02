Регулярные междугородние автобусные маршруты по шести направлениям выставлены на конкурс

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Джейранбатан - cтанция метро Ходжасан-Джейранбатан, Масаз

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Джейранбатан - cтанция метро Ходжасан-Джейранбатан, Масазыр - станция метро Ходжасан - Масазыр, Баку - Лянкяран - Баку, Баку - Гусар - Баку, Баку - Гусар (СДК) - Баку, Баку - Худат - Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Претенденты должны предоставить необходимые для участия в конкурсе документы до 17:00 17 марта, а дополнительные данные до 17:00 7 апреля в Агентство наземного транспорта Азербайджана по адресу: город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5.

Контактное лицо: Рамиль Мусаев, тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, электронная почта: [email protected]

Междугородние маршрутные линии выставляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и удобства обслуживания в сфере пассажирских перевозок.