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Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс

Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку
Инфраструктура
13 февраля 2023 г. 19:20
Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, Баку-Губа-Баку и Баку-Гусар-Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Претенденты должны предоставить необходимые для участия в конкурсе документы до 17:00 1 марта, а дополнительные данные до 17:00 15 марта в Агентство наземного транспорта Азербайджана (адрес: город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5, Контактное лицо: Рамиль Мусаев, тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, электронная почта: [email protected]).

Междугородные маршрутные линии выставляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и удобства обслуживания в сфере пассажирских перевозок.

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Версия на азербайджанском языке 5 istiqamət üzrə şəhərlərarası müntəzəm avtobus marşrutları müsabiqəyə çıxarılır

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