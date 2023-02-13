Регулярные междугородние автобусные маршруты по пяти направлениям выставлены на конкурс

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку

Азербайджанское агентство наземного транспорта в рамках мер по повышению качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок выставило на конкурс регулярные междугородние автобусные маршруты Баку-Газах-Баку, Баку-Агджабеди-Баку, Баку-Билясувар-Баку, Баку-Губа-Баку и Баку-Гусар-Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Претенденты должны предоставить необходимые для участия в конкурсе документы до 17:00 1 марта, а дополнительные данные до 17:00 15 марта в Агентство наземного транспорта Азербайджана (адрес: город Баку, улица Гаджи Мамедова, 5, Контактное лицо: Рамиль Мусаев, тел.: 012-567-99-76, 055-512-34-97, электронная почта: [email protected]).

Междугородные маршрутные линии выставляются на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и удобства обслуживания в сфере пассажирских перевозок.