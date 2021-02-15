Регулярные авиарейсы из Украины в Азербайджан возобновятся с марта

Авиаперевозчик обновил программу полетов на летний сезон

Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) со следующего месяца возобновит авиарейсы по маршруту Киев-Баку-Киев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на интернет-сайт авиакомпании.

Согласно информации, авиаперевозчик обновил программу полетов на летний сезон. С 28 марта возобновятся рейсы из украинской столицы в Азербайджан, Грузию (Тбилиси) и Армению (Ереван).

Кроме того, авиакомпания возобновит авиарейсы в Великобританию (Лондон), Францию (Париж), Германию (Мюнхен), Италию (Милан), Испанию (Барселона), ОАЭ (Дубай), Египет (Каир) и Турцию (Стамбул).