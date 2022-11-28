Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане выросла на 19%

С января по октябрь текущего года Государственная служба по имущественным вопросам Минэкономики провела регистрацию прав собственности на 294 068 объектов недвижимости, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по октябрь текущего года Государственная служба по имущественным вопросам Минэкономики провела регистрацию прав собственности на 294 068 объектов недвижимости, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, за 10 месяцев 70 558 (24%) пришлось на первичную регистрацию, 223 510 (76%) - на вторичную регистрацию, 26,4% регистраций зафиксировано по Баку.

Из объектов недвижимости 41 040 составили частные дома и дачи, 75 387 – квартиры, 167 909 – земельные участки, 2 927 – нежилые здания, 6 100 – нежилые помещения, 660 – имущественные комплексы, 44 – многоэтажные жилые дома, 1 – многолетние насаждения.

С января по октябрь 2022 года количество зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58 049.