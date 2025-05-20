Регистрация прав собственности на недвижимость в Азербайджане снизилась примерно на 1%

Регистрация прав собственности на недвижимое имущество в Азербайджане снизилась примерно на 1%

В январе-апреле этого года Государственная служба по вопросам имущества зарегистрировала 120 130 прав собственности на недвижимое имущество с выдачей выписок.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу, это на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что из зарегистрированных прав собственности 19 373 (16,1%) приходится на первичную, а 100 757 (83,9%) - на вторичную регистрацию. Это соответственно на 5,1% больше и на 1,8% меньше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период была проведена государственная регистрация прав собственности на 20 332 индивидуальных жилых и дачных дома, 28 355 квартир, 67 143 земельных участка, 961 нежилое здание, 3 061 нежилое помещение, 213 имущественных комплексов, 62 многоэтажных жилых здания и 3 многолетних насаждения.

В этот период 30 546 зарегистрированных прав собственности приходится на Баку, остальная часть - на регионы.

За последний год количество составленных технических паспортов уменьшилось на 6,4% до 84 305, а количество зарегистрированных ипотечных договоров снизилось на 11% до 19 915.